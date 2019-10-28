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Bakan Çavuşoğlu: Çıkmayan terörist varsa etkisiz hale getireceğiz

ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Çıkmayan terörist varsa etkisiz hale getireceğiz.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
 
DEAŞ ve diğer örgütlerle bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye stratejik iş birliği ruhuyla hareket ediyor. YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatını bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığı bıraktığına dair iddialar geliyor. Bunları inceliyoruz.
 
ABD, YPG'li teröristlerin çıktığını yazılı şekilde taahhüt etti. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem daha sonra ABD ile yaptığımız müzakerelerde de şunu söyledik; Çıkmayan birisi varsa ve taciz olursa Türkiye'nin bunları vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, en son drone ile de saldırdılar. Bundan sonra çıkmayan varsa etkisiz hale getireceğiz.

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