Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:49 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:05

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* NATO’nun Türkiye’ye vermesi gereken desteği gözden geçirdik. İdlib’de yaşanan olaylarda NATO’dan destek talebinde bulunmuştuk. Burada desteği bizden esirgediklerini gördük.

* Biz bir müttefik olarak, diğer müttefiklerle olan meselelerimizi NATO’nun gündemine getirmemeye çalışıyoruz. Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylardan sonra Türkiye olarak hem kendi çıkarlarımızı korumak hem de Kıbrıs Türklerini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz müttefikler arasında bir kazanın yaşanmasını istemeyiz.

* Afganistan’dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

* Bugün Irak farklı sorunlarla karşı karşıya, kapasitesinin arttırılması gerekiyor.

* Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin halklarını koruyacağız.

* Terörle mücadelemizde NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler.

* Savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor. Türkiye’nin elzem ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Sadece hava savunma sistemiyle ilgili değil. Müttefiklerin değişik gerekçelerle birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor."

* Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: TÜRKİYE ÇOK DEĞER VERDİĞİMİZ BİR MÜTTEFİKTİR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları ise şöyle:

* Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefik.

* Amacımız Akdeniz'de gerilimi düşürmek.

* Uyuşmazlıklar müzakere yoluyla ele alınmalı.

(Azerbaycan Ermenistan çatışması) Durumu çok dikkatli şekilde takip ediyoruz.