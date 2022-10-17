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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

İstanbul'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın her dediğini doğru kabul etmek isteyen AB üyesi ülkeler de var. Yunanistan'ı cesaretlendiren de budur.' dedi

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Son 1 hafta içerisinde 4 göçmen daha ölü olarak Ege'den çıkartıldı. Bunların hepsi botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasına ölüme terk edilmesiyle gerçekleşiyor.

-Uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesi çok kabarık olan Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır.

-Yunanistan'ın her dediğini doğru kabul etmek isteyen AB üyesi ülkeler de var. Yunanistan'ı cesaretlendiren de budur.

-Ermenistan ile normalleşme sürecimiz başladı. Tabii ki bunu can Azerbaycan ile uyumlu bir şekilde ilerletiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşması, Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı, huzuru ve refahı için son derece önemlidir.

-Özellikle enerji krizinin ortaya çıkması ve taşımacılıkta ciddi sorunların olmasıyla beraber orta koridorun stratejik önemi arttı.

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