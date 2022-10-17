Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Son 1 hafta içerisinde 4 göçmen daha ölü olarak Ege'den çıkartıldı. Bunların hepsi botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasına ölüme terk edilmesiyle gerçekleşiyor.

-Uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesi çok kabarık olan Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır.

-Yunanistan'ın her dediğini doğru kabul etmek isteyen AB üyesi ülkeler de var. Yunanistan'ı cesaretlendiren de budur.

-Ermenistan ile normalleşme sürecimiz başladı. Tabii ki bunu can Azerbaycan ile uyumlu bir şekilde ilerletiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşması, Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı, huzuru ve refahı için son derece önemlidir.

-Özellikle enerji krizinin ortaya çıkması ve taşımacılıkta ciddi sorunların olmasıyla beraber orta koridorun stratejik önemi arttı.