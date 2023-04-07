Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenliyor

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözülmesi için destek sağlıyoruz. Tahıl koridorunu da ele aldık. İstanbul Tahıl Anlaşması ile müzakerelerin sonuç verdiğini görüyoruz.

Rus tahılı ve gübresinin ihracının önündeki engellerin kaldırılması konusunda da mutabıkız. Guterres'in de bu konuda gayretleri var. Rusya'nın beklentilerinin karşılanması için ne yapabiliriz bu konu da da görüşmeler oldu. Tahıl Anlaşması'nın uzatılması için sorunların çözülmesi gerekiyor.

Libya konusunda ise; hem siyasi olarak hem diğer unsurları ile ülkenin birleştirilmiş bir güvenlik gücüne ihtiyacı olduğunu belirttik. Ülkenin birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlammasının imzalanması gerekiyor.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

(Suriye ile normalleşme süreci) 4'lü dışişleri bakanları toplantısını da görüştük. Diyaloğun yoğunlaştırılarak devam etmesi gerekiyor. Süreç şeffaf şekilde devam etmeli.

Arzumuz bir an önce Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir anlaşmanın imzalanması. Rusya ile istişare içinde olmaya devam edeceğiz.

Enerji işbirliği konularını da ele aldık. Diğer taraftan turizm işbirliğimizin önemli bir konusu. Daha fazla turistin Rusya'dan gelmesini bekliyoruz. Yoğun bir gündemimiz var. O yüzden sürekli temas halindeyiz.

Lavrov'un açıklamaları:

Bizde de Türkiye gibi kara gün dostu tabiri var. Elimizden geldiğinde yardım etmeye çalışıyoruz. Kurum ve kuruluşlar somut çalışmalar yürütüyor. Deprem bölgesine yardımları sürdüreceğiz. Bir kez daha Türk halkına en derin baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

Bu kadar verimli olmamız ilişkilerde iki ülke lideri arasındaki samimi diyalogdan kaynaklanıyor. Geçen sene 4 kere göz göze görüştüler. Bu çalışmamızın dinamiğini belirliyor.