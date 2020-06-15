İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8394
  • EURO
    7,6974
  • ALTIN
    376.709
  • BIST100
    109691
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Pençe-Kartal Operasyonu'na destek
Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Pençe-Kartal Operasyonu'na destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen 'Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin, 'Terörle mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla devam edecek.' ifadelerini kullandı.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:15
ABONE OL

Çavuşoğlu, operasyona ilişkin Twitter hesabından paylaştığı destek mesajında, "Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yine ağır bir darbe indirdik. Pençe-Kartal Operasyonu’nu başarıyla icra eden kahraman Mehmetçiğimizi tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- PENÇE-KARTAL OPERASYONU

Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudut ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından düzenlenen ve "Pençe-Kartal Operasyonu" adı verilen harekat öncesinde hedefler özenle seçildi.

Yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan savaş uçakları düzenledikleri harekatla Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’taki terör yuvalarını imha etti.

Türkiye'de saklı bir cennet! Görenleri hayran bırakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.