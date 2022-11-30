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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Polonya'da yoğun diplomasi

1-2 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Polonya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 22:00 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan Polonya'da yoğun diplomasi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Polonya'ya geldi.

Çavuşoğlu, başkent Varşova'ya yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Lodz şehrinde düzenlenecek konferans öncesinde AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştü.

Görüşmede Türkiye'nin Ukrayna'daki barış ve arabuluculuk çabaları ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

CEYHUN BAYRAMOV İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Polonya'da, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Çavuşoğlu, başkent Varşova'ya yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Lodz şehrinde düzenlenecek konferans öncesinde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin gündemindeki ortak konuların ele alındığı ve atılacak adımların istişare edildiği belirtildi.

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