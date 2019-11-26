Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Hiç kimseye bir taahhüdümüz yok
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhüdümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık" dedi.
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