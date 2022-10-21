İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2022 Cuma / 26 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5951
  • EURO
    18,2509
  • ALTIN
    981.978
  • BIST100
    3943
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit polis Sedat Gezer'in Mersin'deki ailesine ziyaret
Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit polis Sedat Gezer'in Mersin'deki ailesine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'deki polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA21 Ekim 2022 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit polis Sedat Gezer'in Mersin'deki ailesine ziyaret
ABONE OL

Kentteki programları kapsamında, 26 Eylül'deki terör saldırısında şehit olan Sedat Gezer'in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyareti gerçekleştiren Çavuşoğlu, şehidin eşi Yeliz Gezer ile aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, şehidin çocukları Melis ve Ahmet Yağız'la da bir süre sohbet etti.

- AYNI SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURUNA DA ZİYARET

Bakan Çavuşoğlu, aynı saldırıda yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü de Merkez Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Öztürk ile bir süre görüşen Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu'na ziyaretlerinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.

Mersin'de PKK'lı iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı.

  • Bakan Çavuşoğlu
  • şehit polis Sedat Gezer
  • Mersin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.