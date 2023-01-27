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  • Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek!
Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek.' dedi.

AA27 Ocak 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek!
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Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa'da İslam düşmanlığı durmuyor! Alçak saldırılar yüce dinimiz İslam'ın ve Kutsal Kitabımızın kutsiyetini gölgeleyemez ancak bunu yapanları ve buna izin verenleri alçaltır. Ekilmesine göz yumduğunuz nefret tohumları tüm toplumunuzu zehirleyecek."

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ile cuma namazı sonrası bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  • paludan

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