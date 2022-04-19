Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Şimdi arasam, bana bir saat hikaye anlatacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da ağırladığı Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İskandinav ülkesi İsveç'te gerçekleşen Kur'an yakma provokasyonuna değinen Dışişleri Bakanı, "Bunun düşünce özgürlüğüyle bağı yok" dedi.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: İsveç'te Kuran'ı Kerim'in polis gözetiminde yakılması ne demek? İsveç bunu düşünce özgürlüğü ya da eylem özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dine ya da insanların kutsalına saldırmak veya camiye saldırmanın ifade özgürlüğüyle bir bağı var mı? Yok. Bu artan Neo-Nazi akımının bir göstergesi. Şimdi Ann Linde'i (İsveç Dışişleri Bakanı) ben arasam, bana bir saat hikaye anlatacak. Kusura bakmasın, gıyabında söylüyorum ama. Ne diyecek, 'İfade özgürlüğü, bizim ülkemizde özgürlük var. PKK'ya sahip çıkarken de böyle söylüyor. Peki DAEŞ'e de bu şekilde fırsat veriyor musunuz ülkenizde? O da terör örgütü, diğeri de terör örgütü. Yok vermeyiz. Bir tanesine veriyorsun, diğerine vermiyorsun. İkisine de vermemek lazım.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: UKRAYNA NATO'NUN 5'İNCİ MADDESİ GİBİ BİR GARANTÖRLÜK İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik, 'Müzakere heyetleriyle sürekli temaslarımız var. Hangi konularda mutabakat hangi konularda ayrılık var bu detaylar üzerinde çalışıyoruz. Garantörlük konusunda Ukrayna NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. Alternatif çözümler üretmek lazım. Yeni bir soğuk savaşın başladığını görüyoruz bunun telafisi uzun zaman alacak. ateşkes konusunda hızlı adım atmamız gerekiyor. Türkiye girişimlerini sürdürüyor." dedi.