Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satır başları;

TAHIL ANLAŞMASI

Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Anlaşma umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. Bu adımlar aslında güven arttırıcı adımlardır. İnşallah bir daha uzatılmasına gerek kalmaz, ateşkes olur.

Önemli adımlar atıldı. Rusya da tatmin oldu, ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım.

KKTC'NİN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDA GÖZLEMCİ ÜYELİĞİNİN ELEŞTİRİLMESİ

KKTC'nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz. Avrupa Birliği'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD de Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunda dengeli olsun. Onlardan icazet alacak değiliz.

AB'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD'den de icazet alacak değiliz. Türk yüzyılı, Türk baharı başladı. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olması aslında yine bu anlamda bir filizin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE

İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli."