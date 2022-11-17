Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard ortak basın açıklaması yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satır başları;
Önemli adımlar atıldı. Rusya da tatmin oldu, ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım.
KKTC'nin bir yere gözlemci üye olabilmesi için başkasından icazet alacak değiliz. Avrupa Birliği'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD de Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunda dengeli olsun. Onlardan icazet alacak değiliz.
AB'nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı'na müdahale etsin. ABD'den de icazet alacak değiliz. Türk yüzyılı, Türk baharı başladı. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olması aslında yine bu anlamda bir filizin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli."