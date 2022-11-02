İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6234
  • EURO
    18,4014
  • ALTIN
    988.836
  • BIST100
    4065.26
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu: Bu, Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey
Politika

Bakan Çavuşoğlu: Bu, Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey

Ankara'da SETA tarafından düzenlenen “Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası” konulu panel sonrası soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın hukuksuz adımlarıyla ilgili, 'Yunanistan'ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan'a diyoruz; arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın.' dedi.

2 Kasım 2022 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın hukuksuz adımlarıyla ilgili, "Günü geldiğinde uyarılarımız hukuki argümanlar arasında yer alacak." dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, Türkiye'yi karşılarına almak ne demek biliyorlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan'a diyoruz; arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİ

Yunanistan'daki ABD üsleri hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil. ABD'nin terazisi, kantarı bozuldu. Kendilerini uyardık. dedi.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Bakan Çavuşoğlu, "Mısır ile normalleşme yavaş gidiyor ama sebebi biz değiliz. Mısır normalleşme konusunda samimiyle adım atar." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.