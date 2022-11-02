Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın hukuksuz adımlarıyla ilgili, "Günü geldiğinde uyarılarımız hukuki argümanlar arasında yer alacak." dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, Türkiye'yi karşılarına almak ne demek biliyorlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan'a diyoruz; arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİ

Yunanistan'daki ABD üsleri hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil. ABD'nin terazisi, kantarı bozuldu. Kendilerini uyardık. dedi.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Bakan Çavuşoğlu, "Mısır ile normalleşme yavaş gidiyor ama sebebi biz değiliz. Mısır normalleşme konusunda samimiyle adım atar." diye konuştu.