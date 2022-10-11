Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'te canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Maalesef müzakere ve barış sürecinden uzaklaşıldı, bu fırsat kaçırıldı. Üçüncü ülkelerin müdahalelerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya'nın bu bölgeleri ilhakı için referandum yapması ve seferberlik ilan edilmesi atılan adımları daha da zorlaştırdı." dedi.

MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE OLUR MU?

Biz en başından beri ilkeli bir politika izledik. Rusya'nı da hoşuna gitmeyen kararlar aldık ama Avrupa adar değil. Batı'ya uysaydık tahıl anlaşmasını gerçekleştiremezdik. Rusya ile ilişkilerin kesilmesinin faturalarını görüyoruz. Herkesin etkilenmesi kaçınılmaz. Doğalgaz fiyatlarını görüyoruz. Ancak Türkiye doğalgaz sıkıntısı çekmiyor, diğer ülkelerde bu durum var.

Tek taraflı yaptırımlara asla katılmıyoruz. Uygulanabilir bir ateşkes, adil bir barış olmalı Ukrayna için. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz.

SURİYE İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği gayet açık. Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Savaşın nerelere evrildiğini gördük. Ancak bu savaşın bedelini en çok biz ödedik. Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne uğraması bizim de aleyhimize. Şu anda böyle bir plan yok, ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir.

ERMENİSTAN'IN PROVOKASYONLARI

Ermenistan ile Azerbaycan'ın bir barışa imza atması lazım. Ermenistan provokasyonlara son vermeli. İki ülke ile sürekli temaslardayız. Barış anlaşmasını da Azerbaycan teklif etti, tek derdi işgal edilen toprakların geri alınmasıydı. Barış ve diyalog konusunda biz samimiyiz.

LİBYA İLE HİDROKARBON ANLAŞMASI

(AB, Yunanistan ve Mısır neden rahatsız?)

Yunanistan zaten zavallı. Öyle bir acınacak duruma düştürler ki diğer ülkelere gidip ağlıyor, yalvarıyorlar. Biz araştırma, sondaj, ticaret yapabiliriz, sana ne! Meşruiyet konusunda da ikiyüzlülüğünün örneğini verdi. Libya'da en önemli aktör Türkiye. Türkiye'nin tek bir gayesi var Libya'nın istikrarı.

YUNANİSTAN'IN ARTAN PROVOKASYONLARI

Yunanistan Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsız. Saçmalamaya başladılar. Eğreti ata binen çabuk düşer. Benim arkamda ABD var AB var deyip durmayın. Kalimera (Günaydın) diyoruz. Karşında güçlü bir Türkiye var. Nefret kin kusuyorsun. Tarihte Türk askeri sizi denize denize döktü, hazmedememişsin her yerde Türk düşmanlığı yapıyorsun.

Dünya da karşımıza dikilse ülkemizi korumak zorundayız. Kim olursa olsun.