Bakan Çavuşoğlu'nun listesi Yunanistan'ı karıştırdı! Akıl almaz itiraflarda bulundular

Yunanistan'ın kışkırtıcı girişimleri nedeniyle Ege ve Akdeniz'de tansiyon yükselirken Atina ve Ankara arasındaki gerilim son zamanlarda daha da artmış durumda. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan basınının bu sabah ana hedefinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'unun sosyal medya paylaşımı vardı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A NET MESAJ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun üyelerinin Ankara'da ağırlandığından bahsederek, "Yunanistan, Lozan Antlaşmasını ve Türk azınlığın temel insan haklarını ısrarla ihlal etmeye devam ediyor. Batı Trakya'daki kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır!" ifadelerine yer verdi.

YUNAN BASININDAN TÜRKİYE'YE İFTİRA



"Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik bazı ayrımcı uygulamaları" başlıklı bir liste yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın listeye ilişkin provokatif söylemlerine yer verdi. Gazete, Yunan Dışişleri'nin "Modern bir Avrupa demokrasisi olan Yunan, azınlığın refahını destekleyen yapılandırılmış bir azınlık politikası izliyor" açıklamasını aktardı.

Haberin devamında ise akıl almaz bir iftiraya yer verilerek Türkiye'deki Rum azınlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yalanı atıldı. Bununla ilgili ise hiç bir somut delil gösterilemedi.

Çavuşoğlu'nun Atina yönetimine yaptığı uyarı ve Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamaları Proto Thema gazetesinin de gündemindeydi. Gazetede yer alan habere göre Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye "Siz Yunan azınlığı yok ettiniz" ifadeleriyle saldırdı.