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Politika

Bakan Dönmez: 2030'da Türkiye'de yaklaşık 1 milyon elektrikli otomobili yollarımızda göreceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2030'da Türkiye'de yaklaşık 1 milyon elektrikli veya hibrit otomobilin yollarda olacağını ve bunun için altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 12:00
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dönmez, Üniversiteli Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen 2'nci Üniversiteli MMG Çalıştayı'nda gençlere hitap etti.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirten Dönmez, "Özellikle son yıllarda Milli Enerji ve Maden Politikası ile beraber yeni hedeflerimiz oldu. Bunlardan biri arz güvenliği. Enerjimizi kesintisiz ve kaliteli sağlamak zorundayız. Bir diğer konu ise yerlileştirme. Yerli kaynaklardan azami ölçüde istifade etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, iklim değişikliğinin tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer aldığını, Türkiye'de de bu kapsamda hızlı adımlar atıldığını vurguladı.

Elektrikli araç sayısının giderek arttığına dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, 2030'da Türkiye'de yaklaşık 1 milyon elektrikli veya hibrit otomobili yollarımızda göreceğiz. Bunun için altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. İşte yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi buradan başlıyor. Artık daha temiz bir yakıt olan elektriği kullanan aracı, kendimiz bizim mühendislerimizle tasarlıyoruz."

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