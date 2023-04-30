Bakan Dönmez, 7'li koalisyonu ti'ye aldı: ''7 Kocalı Hürmüz'' misali 7 ayrı ses

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen "Vefa Buluşması"nda konuşan Dönmez, milli iradenin tek belirleyicisinin millet olduğunu belirterek hiçbir siyasi, etnik, din, dil farkı gözetmeksizin, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar memleketin her yerine hizmet götürdüklerini söyledi.

Meşruiyeti birileri gibi ne Batı'nın başkentlerinde ne de terör yuvalarının inlerinde aradıklarını kaydeden Dönmez, "Onun için AK Parti milletimizin gönlünde taht kurmuş, milletimizin gönlünde iktidar olmuş bir partidir. AK Parti kadroları aziz milletimize hizmet için gece gündüz çalışmaktan daha büyük bir erdem bilmeyenlerin hareketidir. AK Parti milletimizin kutsallarını, değerlerini yaşatma ve yüceltme mücadelesidir. AK Parti, bin yıllık medeniyetimizin sancaktarlığını yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin en taze nefesidir. AK Parti her türlü komploya, tuzağa, krize karşı milletimizle yekvücut olarak zorluklara göğüs germektir. Millet ile aynı yolda aynı istikamette yürümektir." diye konuştu.

Dönmez, her zaman hak mücadelesinin neferleri olduklarını ifade ederek, nerede bir mazlum varsa elinden tuttuklarının, hakkı tutup yerden kaldırdıklarının altını çizerek, "Bizim davamız bir siyasi parti davasının ötesinde bir bağımsızlık mücadelesi ve bir medeniyet hareketidir. Tarih önünde sorumluluğumuz ağır. Böyle büyük bir medeniyetin temsil ettiği değerleri yaşatma ve geliştirme sorumluluğu bugün bizlerin omuzlarında. 'Ben daha önce çalıştım, görevim bitti.' Yok. Bugün yine hep birlikte olacak. Bugün bayrağı taşıyanlarda belki kendisinden gelen nesillere, arkadaşlara bu bayrağı teslim edecek. Empati yapmak zorundayız." dedi.

- "BİR HEDEFE, BİR İDEALE BAŞ KOYDUK"



AK Parti siyasetinin birlik, beraberlik ve kardeşlik siyaseti olduğunu vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'de bayrak mücadelesi, bayrağı hakkıyla teslim etmek vardır. Bayrağı teslim ettiğinde destek vardır. Vefa vardır. İhlas vardır. Samimiyet vardır. Bu çatı altında hiçbir zaman bozgunculuğa, hizipçiliğe yer olmadı. Herkes terinin son damlasına kadar gayret etti. Hırs, heva, heves, iç çekişme, kişisel ajandalar, menfaatler olmadı. Hiçbir zaman bu kapıdan içeri girmedi. Girmeyecek de. Çünkü bizler bir davaya gönül koyduk. Bir hedefe, bir ideale baş koyduk. Bu kadar büyük hedeflere, ecirlere, hizmetlere, bu kadar büyük bir davaya talip bir hareketin kendi içinde kaybedecek zerre enerjisi yoktur."

Dönmez, birlik ve beraberlik içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Bütün dava arkadaşlarımızın tek gayretinin Allah rızası olduğunu biliyorum. AK Parti oldukça, bu davaya gönül veren milyonlar oldukça Allah'ın izniyle huzurun da güvenin de umudun da adresi yine bizler olacağız. Çünkü gittiğimiz her yerde milletimizden duyduğumuz tek bir şey var; 'Bugüne kadar siz yaptınız, bundan sonra da yine siz yaparsınız.' Sahada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK kadrolara büyük bir güven var. Sahaya bakıyoruz, meydanlara bakıyoruz bir tarafta eski zihniyete dönmeyi, eski Türkiye'yi yeniden canlandırmayı vaat edenler. Diğer tarafta yenilenmeyi, ilerlemeyi, gelişmeyi vaat eden AK Parti ve Cumhur İttifakı." ifadesini kullandı.

- "BİZ TERÖRÜ MİLLETİMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARDIK"



Bugün akıl tutulması yaşayan bir muhalefetle karşı karşıya olduklarını söyleyen Dönmez, şöyle konuştu:

"Bugün terörü aklama, terörü iktidara taşıma gayretinde olan bir muhalefetle muhatabız. Tabii akıl tutulması dediğimizde de belki yanlış tanımlama yapmış olabiliriz. 'Bir şeyin tutulabilmesi için bir şey olması lazım. Yani bunlarda akıl yok ki akılları nasıl tutulsun' diyesi geliyor insanın. Allah selamet versin. Terör yuvasını yerle bir etmek için yapılan operasyona karşı çıkan bir muhalefet var. Terörün belini kıran savunma sanayinin aldığı yolu küçümseyen bir muhalefet var. Biz terörü milletimizin gündeminden çıkardık. Muhalefet ise terör ve terör yandaşlarını savunmaktan, onlara arka çıkmaktan zerre imtina etmiyor. Adı, sanı, ismi, cismi, milliyeti bizim için önemli değildir. Nereden kimden gelirse gelsin milletimizin bekasını hedef alan her terör örgütünü yok etmeye mahkumuz. İnlerine kadar gireceğiz dedik. Girdik. İster metrelerce yükseklikte dağın tepesinde olsunlar, isterlerse yerin binlerce metre altında mağaralarda... Fark etmez. Gerek içeride gerekse dışarıda. Her zaman enselerinde olacağız. Olmaya da devam edeceğiz."

Muhalefetin tek yaptığı işin Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımak olduğunu belirten Dönmez, "Buluştukları bir payda daha var. O da Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı duydukları kin ve nefret. Gözlerini adeta kör etmiş durumda. Ama milletimiz şunu iyi biliyor. Yapılan her operasyonun ardında hedef alınan aslında Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun şahsında da milletimiz, devletimiz, geleceğimiz. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın kaderi milletimizin kaderi, milletimizin kaderi de bu ümmetin kaderidir. Görüyorsunuz kimler kimlerle birlikte el ele yürüyor? Kimler birbirine omuz veriyor? Milli bekamızı tehdit edenlerle, adında millet olan milletten uzak bir ittifak el ele, kol kola yürüyor. Sizden de bıktık. Fitne dillerinizden de. İhanet kokan eylemlerinizden de. Millete meydan okuyanlar, millete tepeden bakanlar, millete rağmen siyaset yapanlar... Hepsi geldi geçti. Sizler de gelip geçeceksiniz. Bir tek millet için, millet adına siyaset yapanların isimleri kaldı zihinlerde. Eserleriyle hala milletin duasında olanlar kaldı. Milleti ile beraber yürüyenlerin isimleri kaldı. Diğerlerinin hepsi unutulup gitti." değerlendirmesinde bulundu.

"6'LI MASA DEDİKLERİ ALTISI DA BİRBİRİNE BENZEMEZ" DİYEN DÖNMEZ, ŞUNLARI KAYDETTİ:



"Sonradan eklenenlerle masadaki sandalye sayısı kaç oldu bilemiyorum ama herhalde 8-10'a kadar çıktı. Gizli ortakları da iki gün önce sırıtıyor. 'Sizin nezdinizde sizi tanıyoruz.' diye açıklama yaptı. Alenen açıkça biz dedi 'Bay Kemal'e destek vereceğiz.' Önce gizli ortaklıkları vardı. Şimdi açıktan sesleniyorlar. Şu arada gizleme ihtiyacı duymadıklarını da gördük. Neymiş efendim 7 ayrı cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. '7 Kocalı Hürmüz' misali 7 ayrı ses. 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'. Her biri ayrı telden çalıyor. Biri diyor ki 'Daha halamı ikna edemedim CHP'ye oy vermeye.' Beri ki diyor ki 'Bizim tabanımız zaten CHP'ye oy vermez.' Ben bunu dedim. Aslında bakmayın bunların görünürde 7 olduğuna. HDP genel başkanı ve eş başkanı da var. Onları da koyun oldu mu 9 kişi. İşte bu yüzden Millet İttifakı kaostur, karmaşadır, çok başlılıktır, kırtasiyeciliktir, egoları uğruna milletin ali çıkarlarını tehlikeye atanlardır. Kişisel hırs ve ihtirasları uğruna Türkiye'yi ateşe atmaktan çekinmeyenlerdir."

- "TERÖRE, TERÖRİSTE GÖZ KIRPANA, KOL KANAT GERENE DEVLET TESLİM EDİLMEZ"



Muhalefete devletin teslim edilmeyeceğini değerlendiren Dönmez, "Bana sorsanız bakkalım bile olsa bunlara bakkalımı vermem. Şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet etmeyenlere, şehit ailelerimizin yüzünü yere eğenlere devlet teslim edilmez. Türkiye'yi yurt dışına şikayet edenlere, Türkiye'ye yatırım yapmayın diyenlere devlet teslim edilmez. İHA'lara, SİHA'lara dokunacağım diyenlere, teröre, teröriste göz kırpana, kol kanat gerene devlet teslim edilmez. Bir de diyorlar ki burası Halil İbrahim Sofrası. Orası olsa olsa kurtlar sofrası olur. Birbirinin gözünü oyanlar, birbirinin arkasından iş çevirenler, kuzu postuna bürünen kurtlar ya da kuzu kuzu geri dönenler masası. 'Seçmenine mecbursunuz, tıpış tıpış gidip bize oy verecekseniz.' diyen bir zihniyetten bu aziz millete hürmet etmesi, hizmet etmesi beklenir mi?" dedi.

Dönmez, 14 Mayıs'ın sıradan bir seçim olmayacağına dikkati çekerek, "Büyük ve Güçlü Türkiye yürüyüşümüz ya şahlanarak devam edecek ya da birilerinin elinde, siyasi ihtiraslarında yok olup gidecek. Bunlar tek bir çivi çakmadığı gibi yapılanı da yıkma gayretinde. Geçenlerde il başkanları televizyonda demedi mi 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz. Her seçimde aynı şeyleri söylüyoruz. Yine de gelip bize oy veriyorlar. Büyükler 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' derler. Laf cambazlığı yapanlar çok bugünlerde. Bol keseden atanları, yapamayacağı işlerin vaatlerini verenleri her yerde görüyorsunuz. Boş atıp dolu tutmanın derdindeler.

Muhalefetin adayı daha düne kadar kaynaklarımız Londra tefecilerine aktarılıyor diye nara atıyordu. Şimdi çıkmış diyor ki Londra'dan 300 milyar dolar temiz yatırım getireceğim. Gittikleri her yerde birilerine söz veriyorlar. HDP'nin milletvekili geçenlerde Kılıçdaroğlu'na 'Kapalı kapılar ardından söylenenleri kamuoyuna açıkla' demedi mi? Açıkladılar mı? Hayır. Londra'dakilere ne dediler, ne söz verdiler, neyi peşkeş çektiler bilmiyoruz. Ama dün öğrendik ki Atatürk Havalimanını CIA'ye istihbarat veren bir Amerikalı şirkete peşkeş çekmişler. Uzay ve havacılık merkezi adı altında Türkiye'nin savunma sanayi Amerikalı şirketin emrine verilecek. İHA'ların, SİHA'ların, Kızılelma'nın, Gökbey'in ve ne varsa hepsinin bilgisi bu şirketin emrine verilecek. Bunlara milletimiz izin vermez, vermeyecek de."

Dönmez, 20 yılda yaptıklarını saymaya ne kendilerinin nefesinin ne de anlamaya muhalefetin vizyonunun yeteceğini kaydederek, "Onlar laf üretir, biz iş üretiriz. Onlar lafla peynir gemisi yürütür, biz Fatih'le, Yavuz'la, Kanuni'yle, Abdülhamid Han ile milletimizin geleceğini inşa ederiz. Onlar önüne konulanı okur, kulaklarına fısıldananı söyler, biz milletimizin sesine kulak veririz. Bugün artık birilerinin oyunlarına figüranlık yapan Türkiye yok. Kendi geleceğine dair kararları kimseden icazet almadan yapan bir Türkiye var. Bizim hayallerimizde milletimiz var. Milletimizin geleceği var. Milletimiz adına atacağımız kararlı adımlar var. Milletimiz liderinin arkasında her zaman durdu ve 14 Mayıs'ta bir kere daha liderine en güçlü desteği verecek." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları ve partililer katıldı.