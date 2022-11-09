Bakan Dönmez, Cezayir'de temaslarda bulundu

Bakan Dönmez, başkent Cezayir'de düzenlenen Cezayir Yatırım Konferansı'na katıldıktan sonra, "Cezayir Yerleşik Türk Firmaları ile Buluşma Toplantısı" programı çerçevesinde Türk yatırımcılarla görüştü.



Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşlik ettiği Bakan Dönmez, buluşma öncesi yerel basına konuştu.



Dönmez, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin özellikle son dönemde iki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğinde önemli bir ivme kazandığına vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa süre içinde 10 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.



Türkiye'nin Cezayir'deki en önemli yabancı yatırımcı olduğuna dikkati çeken Dönmez, her iki tarafta da iki ülke arasında ekonomik özellikle de enerji alanında iş birliğinin güçlendirilerek geliştirilmesi noktasında güçlü bir irade olduğunu vurguladı.



Dönmez, iş dünyasının taleplerini dinlemek üzere Türk iş insanlarıyla basına kapalı toplantıya geçti.