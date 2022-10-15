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Politika

Bakan Dönmez gözyaşlarını tutamadı: Helalleştik, ama arkasını getiremedik

Bartın'daki maden faciasıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. 1 isim dışında belirsizliği koruyan başka bir şahıs yok.' dedi. Dönmez, 'Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz TÜRK-İŞ Başkanımızla birlikteydik. Helalleştik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz.' dedi. Bakan Dönmez konuşmasın sırasında gözyaşlarını tutamadı.

AA15 Ekim 2022 Cumartesi 12:24 - Güncelleme:
Bakan Dönmez gözyaşlarını tutamadı: Helalleştik, ama arkasını getiremedik
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin, "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bölgede incelemelerini sürdüren Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.

Dönmez, arama kurtarma çalışmalarını başta TTK ekiplerinin yaptığını hatırlatarak, "Kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Burada sizinle paylaşamayacağım trajik üzüntülü hadiseler yaşandı. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarması sonrası sevincini de gördük." dedi.

Patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin detaylar paylaşan Dönmez, şunları kaydetti:

"Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an kuyu başındayız. Buradan 350 metre aşağıda oldu ama 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok. Çalışmaya katılan arkadaşlara AFAD'a, UMKE'ye teşekkür ediyorum. 3 hafta önce Türk-İş başkanımızla buradaydık, kardeşlerimizle. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz."

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  • Fatih Dönmez
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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