Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Şulginov ve Gazprom Başkanı Miller ile görüştü

AA 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:31 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:31

Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da Şulginov ve Miller ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerinde, devam eden enerji projelerini ve yeni fırsatları ele aldıklarını kaydeden Dönmez, "Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli başlık olan enerji iş birliğimizi geliştirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada da Miller ile Bakan Dönmez'in görüşmesinde doğal gaz alanında iş birliğinin seyri ve beklentilerin ele alındığı kaydedilerek, "Özellikle gaz tedariki konusu istişare edildi. Taraflar, Rus gazını Karadeniz üzerinden tüketicilere güvenilir bir şekilde taşıyan Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının çalışmalarını takdir ettiler." ifadelerine yer verildi.





