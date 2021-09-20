İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2021 Pazartesi / 13 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6834
  • EURO
    10,1903
  • ALTIN
    492.258
  • BIST100
    1391.91
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Şulginov ve Gazprom Başkanı Miller ile görüştü
Politika

Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Şulginov ve Gazprom Başkanı Miller ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile görüşerek, iki ülke arasındaki enerji projelerini değerlendirdi.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 20:31 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:31
ABONE OL

Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da Şulginov ve Miller ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerinde, devam eden enerji projelerini ve yeni fırsatları ele aldıklarını kaydeden Dönmez, "Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli başlık olan enerji iş birliğimizi geliştirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada da Miller ile Bakan Dönmez'in görüşmesinde doğal gaz alanında iş birliğinin seyri ve beklentilerin ele alındığı kaydedilerek, "Özellikle gaz tedariki konusu istişare edildi. Taraflar, Rus gazını Karadeniz üzerinden tüketicilere güvenilir bir şekilde taşıyan Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının çalışmalarını takdir ettiler." ifadelerine yer verildi.



İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.