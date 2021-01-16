Bakan Dönmez, Soma'da madencilerle buluştu

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:00 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 19:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün açılışı gerçekleştirilen Soma Termik Santral tesisinin emisyon değerinin yüzde 99 olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği normları ne diyorsa bizde daha iyisi var ama bazı çevreler bunu görmezden geliyor. Biz ısrarla doğru olanı haykırmaya ve doğru bildiğimiz yolda gitmeye kararlıyız." dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağını ziyaret eden Bakan Dönmez, madencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Dönmez, fırsat buldukça madencileri ziyaret etmeye çalıştığını söyledi.

Dönmez, madencilerin emeğinin son derece kutsal olduğunu vurgulayarak "Bunun farkındayız. Ama bazı kesimler maalesef madende çalışan kardeşlerimizin bu emeğini, bu zorluğu görmezden geliyor. Biz her türlü kara algıya ve propagandaya rağmen madenci kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Manisa'nın yüzde 80'ine yakınının doğal gaza kavuştuğunu aktaran Dönmez, "Kömür halen bugün dünyada elektrik üretiminde ciddi bir pay alan enerji hammaddemiz. Dünyada üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 38'i kömürden üretiliyor. İlk yıllardaki gibi kömür yakmak, kazan sistemleri, santral sistemleri, eski teknolojilerde olduğu gibi havayı kirletmiyor. Şimdi çok daha çevreci. Toprağa, havaya, suya, canlıya ve insana daha az etki eden sistemlerle donatılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Soma kömür havzasının Türkiye'nin ikinci büyük kömür havzası olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:



"Bugün açılışını yaptığımız termik santralin emisyon değeri yüzde 99. Sadece yüzde 1'ini emisyon olarak havaya veriyor. Avrupa Birliği normları ne diyorsa bizde daha iyisi var ama bazı çevreler bunu görmezden geliyor. Biz ısrarla doğru olanı haykırmaya ve doğru bildiğimiz yolda gitmeye kararlıyız. Bana göre kömürün karası altının parıltısından daha değerlidir."

Soma'da 2014 yılında meydana gelen maden kazasını anımsatan Dönmez, şehit olan maden işçilerini rahmetle andı.

Hem işveren hem de işveren temsilcilerine iş güvenliği konusunda sıfır tolerans ve sıfır taviz uyarıları yaptıklarını dile getiren Bakan Dönmez, konuşmasının ardından madencilerle bir süre sohbet etti.