Bakan Ersoy: Rami Kütüphanesini açmakla yeni bir başlangıç yapıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Rami Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy açılışta kütüphaneye dair bilgileri aktarırken yarın Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle Zübeyde Hanım'ı da andı. Bakan Ersoy, "Durmayacağız. Bugün İstanbul'un en büyüğü ve Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesini açmakla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 Yeni Kütüphane açmaktır. Bu hedefe ilerleyecek ve inşallah ulaşacağız" dedi.

Kütüphaneye kitap alımlarının devam ettiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Önce CSO binamız Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da; ardından Atatürk Kültür Merkezimiz medeniyetimizin payitahtı İstanbul'da, dünya ölçeğinde mimari eserler olarak yükseldi. Bugün ise geçmişi 250 yılı aşan bir tarihi yapıya sahip çıkarak hayata geçirdiğimiz bir millet bahçesini, bir sanat merkezini, bir ilim kompleksini yani İstanbul Rami Kütüphanesini açıyoruz. Her üç yapı da kendi alanlarında dünyada ilk on arasında yer alan yapıtlardır. burası her şeyden önce eşsiz bir kütüphane. İstanbul'un en büyüğü. Oturma kapasitesi 4 bin 200 kişi, kitap kapasitesi ise 2,5 milyon adet. An itibarıyla koleksiyonunda 2 milyondan fazla kitap, dijital materyaller ve diğer yayınlar bulunuyor. Alımlarımız sürüyor, kapasitesinin tamamı dolacak. Ayrıca ülkemizin en büyük Atatürk kitaplığını barındıran Atatürk İhtisas Kütüphanesi, 20 binden fazla kaynak eserle burada hizmet vermeye başlıyor. Kütüphane koleksiyonu, Atatürk'le ilgili eserlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk dili ve kültürüyle ilgili eserleri de içeriyor" açıklamasında bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ ÖRNEKLERİNE BENZER BİR MİLLET BAHÇESİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ"



Rami Kütüphanesi'yle ilgili bilgiler aktaran Bakan Ersoy, "Yarın vefatının 100'üncü yıl dönümü olan Zübeyde Hanım'ı da rahmetle anıyorum. Anneler, büyük liderlerin arkasındaki gerçek önderlerdir, rehberlerdir. İstanbul Rami Kütüphanesi; kapalı kullanım alanı 36 bin 257 metrekare, iç avlu peyzaj alanı ise yaklaşık 51 bin metrekare olan muazzam bir kompleks. Gruplar ve bireyler için serbest çalışma salonları; bebek, çocuk ve gençlik bölümleri; konferans, sergi ve fuaye salonları; atölye ve etkinlik alanları, kafeterya, camii, bebek bakım odası ve diğer yaşam alanları ile her ayrıntı, her ihtiyaç düşünüldü. Kütüphanemiz, bilimden kültür-sanat ve spora kadar farklı başlıklarda çok zengin etkinliklere ev sahipliği yapacak. Söyleşiler, aile seminerleri, atölyeler ve farkındalık eğitimleri ile hem teoride hem pratikte öğrenme ve deneyimleme imkânını insanımıza sunacak. Kışlanın 51 bin metrekarelik iç avlusunda, dünyanın en iyi örneklerine benzer bir millet bahçesi projesi hayata geçirildi. Bu sayede Rami Kütüphanesi, muhteşem bir doğal güzelliğin içinde vatandaşlarımızı ağırlayacak. Rami Kütüphanesi, İstanbul gibi 7/24 açık ve hayatın içinde olacak. Sunduğu imkanlardan bütün vatandaşlarımız en üst düzeyde yararlanabilecekler. Bu istisna eser engellilerimize, yaşlılarımıza, özel gereksinimleri olan bütün vatandaşlarımıza cevap verecek donanımdadır" ifadelerine yer verdi.

"DÜNYADA İSPANYA DIŞINDA BU SERTİFİKAYA SAHİP KURUMU OLAN TEK ÜLKE TÜRKİYE OLMUŞTUR"



Rami Kütüphanesi'nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi olan Biosphere tarafından önemli bir sertifika aldığını belirten Bakan Ersoy, "İstanbul Rami Kütüphanesi, 30 Aralık 2022 tarihinde Biosphere tarafından yerinde gerçekleştirilen denetimde Sürdürülebilirlik Sertifikası almaya hak kazanan ülkemizdeki ilk kurum olmuştur. Bu sertifika; koruma, araştırma, iletişim ve sergi alanlarında faaliyet gösteren kurumlar için tasarlanmış bir turizm sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Dünyada İspanya dışında bu sertifikaya sahip kurumu olan tek ülke Türkiye olmuştur. Bugün Bakanlığımıza bağlı bin 258 kütüphanemiz vardır. Sadece son 5 yılda açılan kütüphane sayısı 133'e ulaşmıştır. Bunlar artık raftan ve kitaplardan oluşan yapılar değildir. Her biri amaçlarla, hedeflerle şekillenmiştir. Küçük kütüphanelerle koleksiyonlar korunur, orta ölçekli kütüphanelerle kültür hizmeti verilir. İstanbul Rami Kütüphanesi gibi muazzam eserler ise ilim, kültür, sanat gibi sahalarda kitlelerin oluşmasına, toplumsal değişime zemin olurlar" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy sözlerini, "Durmayacağız. Bugün İstanbul'un en büyüğü ve Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesini açmakla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 Yeni Kütüphane açmaktır. Bu hedefe ilerleyecek ve inşallah ulaşacağız" diyerek sonlandırdı.