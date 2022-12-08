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Politika

Bakan Ersoy: (Yaş istismarı ile ilgili) Müfettiş görevlendirildi

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İlgili konuyu takip ediyoruz. Müfettiş görevlendirildi.' dedi.

8 Aralık 2022 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: (Yaş istismarı ile ilgili) Müfettiş görevlendirildi
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TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin, "İlgili konuyu takip ediyoruz. Müfettiş görevlendirildi. Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz." dedi.

  • Mehmet Nuri Ersoy
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