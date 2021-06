Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi hakkında açıklama

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 00:39 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 00:39

Habertürk TV'de Haber Özel Programı'na katılan Ersoy, güvenli turizm önlemleri, turizm politikası, aşılama, Atatürk Kültür Merkezi, Kız Kulesi ve Sümela Manastırı'nda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Geçen yılki 16 milyon turist sayısında bu yıl yüzde 50 artış olabileceğini ve yaklaşık 25 milyon turist hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Gönlümden 30 milyon turist geçiyor. 23 milyar dolardan fazla turizm geliri hala yakalanması mümkün olan bir hedef. Sektör temsilcileriyle biz bu hedefe hala inanıyoruz. Bu hedefi yakalamak için ne gerekiyorsa azimle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ersoy, salgınla ilgili ise şunları söyledi:



"Pandemi çok hassas bir konu. Matematikle, bilimsellikle, sayılarla yönetilen bir konu. Biz de Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara uyumlu bir şekilde devam etmek durumundayız. Her yerde aşamalı bir düzenleme yapmak zorundayız. Denediğimiz kötü deneyimler var. Sonuçlarını görüyoruz ama şimdi başarılı bir şekilde, aşılamayla birlikte, sabırlı, kontrollü bir şekilde buraya kadar el birliğiyle geldik, bundan sonra da el birliğiyle atlatacağız. Bizim isteğimiz bu sefer geri dönüşü olmayan bir normalleşme yaşamak."

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın çok geç kurulduğunu ama bugüne kadar çok başarılı işlere imza attığını aktaran Ersoy, bakanlığın her ay yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan "Go Turkey" ve "Filming in Turkey" sitelerinin de yakın zamanda "Altın Örümcek İnternet Ödülü" aldığını anımsattı.



www.goturkey.com adresinde 81 kent hakkında 10 dilde yayın yapıldığını da belirten Ersoy, "Amacımız 2023'e kadar 81 vilayete turizmi yaymak. Her vilayetin kendisiyle ilgili turizm potansiyelini nasıl ön plana çıkaracağını onları eğiterek öğretiyoruz. Bundan sonra çok daha hızlı yol alacağız." dedi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini, 29 Ekim'de açılışını yapacaklarını kaydeden Ersoy, merkezde çok amaçlı birçok alan oluşturulacağını, Kültür Sokağı'nın 24 saat aktif olacağını belirtti.



- "Kız Kulesi'nin Gözünden İstanbul"



Ersoy, Kız Kulesi'ne ilişkin şunları söyledi:



"1995-2000 yılları arasında ihaleyle bir işletmeye verilmiş ve yeme-içme yeri haline getirilmiş. Orijinal görüntüsünden de farklı bir görüntüye getirilmiş. Biz bununla ilgili 'Kız Kulesi'nin Gözünden İstanbul' diye bir proje başlattık. Önümüzdeki ayın sonu itibariyle inovasyon ve restorasyon çalışmasına başlıyoruz. Bunu yaparken de koruma ve restorasyon konusunda çok önemli bir isim olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'la çalışıyoruz. Mimari olarak da Ağa Han Ödüllü Han Tümertekin'le beraber çalışıyoruz. Biz Bakanlık olarak buranın işletmesini geri aldık. Tekrar özgün haline geri getireceğiz. Çalışmayı yapmadan önce de internetten kamuoyuyla yapılacak işlemleri paylaşacağız. İnşallah 2022 Nisan ayına yetiştireceğiz."

Sümela Manastırı'nı 1 Temmuz'da ziyarete açacaklarını anlatan Ersoy, "Çok zorlu bir süreç geçirdik. Yukarıdan taşlar, kayalar akıyordu. Aşama aşama kapatıp, kontrollü bir şekilde açıp, tekrar kapattık. O kadar zorlu bir coğrafyada, zor bir iklim altında çalışıyoruz ki, 25-30 kişilik endüstriyel dağcı dediğimiz bir ekip bazı kayaları sabitliyor, bazı kayaları kontrollü bir şekilde alıyor. Bazı kayalar üzerine özel çelik ağlar geriyorsunuz. Böyle bir süreçten geçtik. Çok şükür tamamlandı. Bugüne kadar kapalıyken hiç ziyaretçi almayan bir bölüm vardı. Oranın da restorasyonunu tamamladık. 1 Temmuz'da açıyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Ersoy, sözlerini, "Bodrum Kalesi'nin de restorasyonunu tamamladık ve hiç görülmeyen yerlerini açtık. Sırayla hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarını yapıyoruz." diye tamamladı.