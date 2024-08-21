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Politika

Talep karşı taraftan geldi: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Talep karşı taraftan geldi: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile karşı tarafın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Paylaşımda, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumun ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

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