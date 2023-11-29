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Politika

Bakan Fidan: Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var
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Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği temas grubuyla New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin, "BM'nin açıkladığı rakamlara da göre Gazze'nin kuzeyinde çok büyük bir yıkım ve korkunç can kaybı var. Diğer taraftan zorunlu göç nedeniyle de Gazze'nin güneyinde her gün nüfus artıyor. İnsani kriz ile İsrail'in saldırıları sürdürmesi çok daha fazla can kaybına yol açacak. Sizce uluslararası toplumun birlik halinde hareket etmesi ne kadar büyük aciliyet taşıyor? Bu çerçevede temas grubu ne yapabilir?" sorularını yanıtladı.

Uluslararası toplumun yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi için temas grubunun çok yoğun çalışmalar yürüttüğünü aktaran Fidan, "Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ahlaki pusulayı yitirirsek, insanlık olarak yönümüzü kaybederiz." dedi.

Fidan, uluslararası toplumun siyasi ve insani olmak üzere tüm alanlarda gerekli çabayı sarf etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var. Acilen insani yardıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda İsrail-Filistin sorununun hızlı bir şekilde temelindeki nedenlerine de inilmesi gerektiğine işaret eden Fidan, iki devletli çözümün önemine değindi.

  • Bakan Fidan
  • Gazze
  • ateşkes

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