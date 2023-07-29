Bakan Fidan, Altay tankını örnek verdi! İki ülke arasında yeni yol haritası: İmzalar atılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türk heyet, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ve Kore heyeti ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasında deprem sonrasında yeniden imar çalışmaları, ikili ilişkilerin yeni uluslararası dinamikler temelinde nasıl daha da güçlendirebileceği, iletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarım alanlarında atılacak adımların yanı sıra savunma sanayii, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkiler ele alındı. Daha sonra Bakan Fidan ve Bakan Jin, Bakanlığın Fatin Rüştü Zorlu Salonu'nda ortak basın açıklaması düzenledi. Fidan ve Jin, söz konusu toplantı öncesinde Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri İçin Yol Haritası adlı anlaşmayı imzaladı.

Bakan Fidan burada yaptığı konuşmada, uluslararası sistemde kalıcı bir dönüşümün işaretlerinin yaşandığı günlerden geçildiğini belirterek, "Yeni bir jeopolitik ve jeoekonomik denklem oluşmakta. Asya da bu hareketlenmenin tam göbeğinde yer alıyor. 5 asır sonra Asya, dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geliyor. Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya kaymakta olduğunu görmekteyiz. Tabiatı ile bu gelişmeler Asya'ya olan ilgiyi de rekabeti de artırmakta. İşte böyle bir dönemde bu uluslararası dinamiklerin merkezinde yer alan Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Park Jin'i ülkemizde ağırlama şerefine erişmekteyiz" diye konuştu.

"6 ŞUBAT'TA YAŞADIĞIMIZ DEPREM FELAKETİ SONRASINDA KORELİ DOSTLARIMIZIN SERGİLEDİĞİ DAYANIŞMA İÇİN BİR KEZ DAHA KALPTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"



Kore'nin, Türkiye'nin stratejik ortağı olduğuna vurgu yapan Fidan, "Kore ile ilişkilerimizi anlatırken bu tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Zira gücünü tarihten alan köklü ve özel ilişkilerimiz var. Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil. Mevkidaşım Kore Yarımadası'nda imzalanan ateşkes anlaşmasının yetmişinci yıldönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti. Kore'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canını feda eden şehitlerimizi andı. Bu vesileyle ben de başta Kore şehitlerimiz olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen bütün kahramanlarımızı yad ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. İşte bu güçlü bağ, bizi stratejik ortaktan öte birer kan kardeşi yapıyor. Biz de zor günümüzde bu kader birliğinin ne demek olduğunu gördük. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında Koreli dostlarımızın sergilediği dayanışma için bir kez daha kalpten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK BİR BUÇUK YILDIR ÜZERİNDE İTİNA İLE ÇALIŞILAN YOL HARİTASI, İLİŞKİLERİMİZİN KURUMSAL ÇERÇEVESİNİ ÇİZMEKTE"



Kore'nin deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarına katkıda bulunduğunu dile getiren Bakan Fidan, "Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve İskenderun'da dört geçici barınma projesi yürütmekteler. İskenderun Kore Mahallesi'nin açılışı geçen hafta gerçekleşti. Park Jin ile bugün işte bu özel ikili ilişkilerimizi yeni uluslararası dinamikler temelinde nasıl daha da güçlendirebileceğimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Bugün imzaladığımız yol haritası, bu yöndeki ortak irademizin bir nişanesidir. Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde itina ile çalışılan yol haritası, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her adımda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz bu yol haritası ile" dedi.

"HEDEFİMİZ DENGELİ BİR TİCARET İLİŞKİSİ TEMELİNDE 15 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK"



Bakan Fidan, yol haritasında anlaştıkları konuları hemen uygulamaya geçireceklerini aktararak, "Önümüzdeki dönemde her seviye karşılıklı ziyaretlere ivme kazandıracağız. Kore'yi Yeniden Asya girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore, Asya Pasifik Bölgesi'nde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz, istikrarlı bir şekilde artmakta. 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak. Karşılıklı yatırımların artırılmasını da görüştük. Müteahhitlik projeleri, iki ülke arasındaki iş birliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan olmakta" değerlendirmesini yaptı.

"KORE İLE OLAN İNSANİ ETKİLEŞİMİ FİZİKEN DE GÜÇLENDİRMEK GEREKMEKTE"



Son yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen mega projelere Koreli şirketlerin katkısı olduğu bilgisini veren Fidan, "Şirketlerimiz üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebilir. Bugün ayrıca savunma sanayii, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkilerimizi de ele alma fırsatı bulduk. Savunma sanayii iş birliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay Tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek. Öte yandan ilişkilerimiz, en büyük gücünü insani bağlardan almakta. Aramızda uzun mesafeler olabilir ancak gönülde komşu ülkeleriz. Bu insani etkileşimi fiziken de güçlendirmek gerekmekte. Pandemi sonrasında vatandaşlarımıza yönelik vize muafiyetinin yeniden tesis edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ayrıca toplantı esnasında ilettim. Türk Hava Yolları'nın Seul'e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediğimizi dile getirdik" dedi.

"STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ TEMELİNDE İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERLETME İRADEMİZİ BİR KEZ DAHA VURGULAMAK İSTİYORUM"



Asya'ya yönelik olarak artan ilgi ve rekabetin güvenlik alanında oluşturduğu kırılganlıkları ele alacaklarının altını çizen Fidan, "Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler de gündemimizde. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyor ve bu kapsamdaki çabaları da destekliyoruz. Kore ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda güçlü bir iş birliğimiz bulunmakta. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesinden dolayı Kore'yi kutluyoruz. Biz de Türkiye olarak Kore'nin adaylığını destekledik. Stratejik ortaklığımız temelinde ilişkilerimizi daha da ilerletme irademizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşıma ziyareti için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fidan ve Jin hatıra fotoğrafı çektirerek, güncel bölgesel, uluslararası konularda görüş alışverişine devam etmek üzere toplantıya geçti.