Bakan Fidan, Arıklı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın KKTC'li Bakan Arıklı ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.