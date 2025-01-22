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Politika

Bakan Fidan, Arıklı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile görüştü.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Arıklı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın KKTC'li Bakan Arıklı ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

  • Dışişleri Bakanı Fidan
  • KKTC
  • Erhan Arıklı

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