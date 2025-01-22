Bakan Fidan, Arıklı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.<img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/22/36825661.jpg'/><p>Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın KKTC'li Bakan Arıklı ile Ankara'da görüştüğü bildirildi.</p><p></p><p>Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.</p><p></p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/01/22/36825663.jpg'/>