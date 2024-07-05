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Politika

Bakan Fidan, Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 22:18 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Bayramov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için geldiği Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

"FAYDALI FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayramov, "Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı kardeşimiz Hakan Fidan ile ittifak, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bayramov görüşmede, bölgedeki çatışma sonrası yeniden yapılanma ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini de ele alındıklarını aktardı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

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