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Politika

Bakan Fidan, Berlusconi için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalya'nın Milano kentinde bulunan Duomo Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 19:20 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Berlusconi için düzenlenen cenaze törenine katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılarak, İtalya'ya Türkiye'nin taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaret vesilesiyle Milano Başkonsolosluğu'nun hizmet binasını da ziyaret etti.

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