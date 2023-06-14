Bakan Fidan, Berlusconi için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılarak, İtalya'ya Türkiye'nin taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanı Fidan, ziyaret vesilesiyle Milano Başkonsolosluğu'nun hizmet binasını da ziyaret etti.
Dışişleri Bakanımız @HakanFidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü @omerrcelik'le birlikte İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılarak, dost ve müttefik #İtalya'ya Türkiye'nin taziyelerini iletti.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 14, 2023
Dışişleri Bakanımız, ziyaret... pic.twitter.com/GcDLJynNc8