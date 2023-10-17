Bakan Fidan Beyrut'ta: Bu savaştan tarihi bir barış da çıkabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

* Gazze'de devam eden savaş durmalı.

* Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas içindeyiz.

* Gazze'de insanlık dramının son bulması için çalışıyoruz.

* (İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor.

* Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin Devleti kurulmalıdır.

* Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir

* Cidde'de dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı olacak

* İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü toplanacak.

* Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz

* Çözüm konusunda netleşmiş fikirlerimiz var.

* Türkiye, tarihi olan mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin.

* Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır.

* Kutsallarla oynamak daha büyük krizlere neden oldu.