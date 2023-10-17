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Politika

Bakan Fidan Beyrut'ta: Bu savaştan tarihi bir barış da çıkabilir

Beyrut'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin, 'Gazze'de devam eden savaş durmalı. Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas içindeyiz.' dedi. Bakan Fidan, 'Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor. Türkiye, tarihi olan mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin' ifadelerini kullandı.

17 Ekim 2023 Salı 12:25 - Güncelleme:
Bakan Fidan Beyrut'ta: Bu savaştan tarihi bir barış da çıkabilir
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

* Gazze'de devam eden savaş durmalı.

* Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas içindeyiz.

* Gazze'de insanlık dramının son bulması için çalışıyoruz.

* (İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor.

* Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin Devleti kurulmalıdır.

* Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir

* Cidde'de dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı olacak

* İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü toplanacak.

* Savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaşmasına yol açacak şekilde gelişmesini engellemek için elimizden geleni yapıyoruz

* Çözüm konusunda netleşmiş fikirlerimiz var.

* Türkiye, tarihi olan mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin.

* Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır.

* Kutsallarla oynamak daha büyük krizlere neden oldu.

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