İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2773
  • EURO
    32,952
  • ALTIN
    1975.26
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan: Gazze'deki savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz var
Politika

Bakan Fidan: Gazze'deki savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz var

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin düzenlediği 'Filistin Dahil Ortadoğu'da Durum' konulu toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Gazze'deki Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır.' dedi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 00:55 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Gazze'deki savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz var
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Gazze'deki insani yıkımın ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Bakan Fidan, acil ateşkesin ve bölgeye bir an önce insani yardımların ulaştırılmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Fidan, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun, Gazze ve Batı Şeria'da akan kanı durdurmakta hala aciz kaldığını kaydeden Fidan, "Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanının siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü." değerlendirmesini yaptı.

BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barış ve güvenliği korumada bir kez daha başarısız olduğunu kaydeden Fidan, "İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.