İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5671
  • EURO
    25,7434
  • ALTIN
    1466.1
  • BIST100
    5232.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Fidan, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Haziran'da Birleşik Krallık'a ziyaret gerçekleştirecek.

IHA20 Haziran 2023 Salı 15:44 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde Londra'da düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na iştirak etmek üzere Birleşik Krallık'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ukrayna konusu görüşülecek

Birleşik Krallık ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano'da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor. Söz konusu konferanslar Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

Bakan Fidan, söz konusu konferans marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.