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Politika

Bakan Fidan Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.

7 Ekim 2023 Cumartesi 22:30 - Güncelleme:
Bakan Fidan Blinken ile görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

OLAYLARIN ARKA PLANI

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

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