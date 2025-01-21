Bakan Fidan: Daha adaletli dünya için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bakan Fidan, partililere hitaben yaptığı konuşmada, Ankara Hamamönü'nde doğduğunda kentin nüfusunun bu kadar kalabalık olmadığını hatırlatarak, "Ankara, yıllar içerisinde her alanda gelişti ve sadece Türkiye'nin değil bölgesinin başkenti oldu. Ankara ve sizlerin daha da önemli bir fonksiyonu oldu. Son 22 yılda AK Parti'nin hayata geçirdiği bütün icraatlarını aslında asıl kahramanı olan siz değerli kardeşlerimiz oldu. Sizlerin yıllardır Ankara il teşkilatı kapsamında yaptığınız çalışmalar, kapı kapı dolaşmalarınız, düzenlediğiniz sohbetler, yaptığınız fedakarlıklar büyük sonuç verdi" dedi.

"SİZİN ORTAYA KOYDUĞUNUZ ÇALIŞMALAR BİZİM BAŞARIMIZIN ANAHTARI"

Parti il teşkilatlarının kesintisiz çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Bakan Fidan, "Sizin yaptığınız çalışmalar ile bizim ortaya koyduğumuz küresel bağlantı büyük bir bağlantı. Sizin yaptığınız çalışmalar ile AK Parti iktidara geliyor, Cumhurbaşkanımız siyasi iradeyi kullanıyor, hem bölgesel hem de küresel ölçekte gerekli iradeyi gösteriyor. Dolayısıyla her şey sizde başlıyor. Sizin ortaya koyduğunuz çalışmalar, sizin fedakarlığınız, dayanışmamız bizim başarımızın anahtarı. Bundan sonra da bu kongrede ortaya çıkacak sonuçlar hayırlara vesile olacak, yapılan çalışmalar ile daha adaletli dünya için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.