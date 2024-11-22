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Politika

Bakan Fidan, Filistinli mevkidaşı Mustafa ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ve Batı Şeria'daki durum ile ateşkes çabalarına ilişkin Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa ile telefonda görüştü.

AA22 Kasım 2024 Cuma 11:39 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Filistinli mevkidaşı Mustafa ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, Filistin Başbakanı Mustafa ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldığını belirtti.

Görüşmede ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların değerlendirildiğini ifade eden kaynaklar, Bakan Fidan'ın, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine değinerek, bu konuda devam eden sürecin Türkiye tarafından desteklendiğini vurguladığını aktardı.

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