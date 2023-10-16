İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8775
  • EURO
    29,4563
  • ALTIN
    1719.74
  • BIST100
    7934.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi
Politika

Bakan Fidan gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığında gazetelerin Ankara temsilcileriyle görüştü.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
Bakan Fidan gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi
ABONE OL

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilerleyen günlerde televizyon kanallarının temsilcileri ile buluşacağını belirten Fidan, bugün görüştüğü gazetecilere, İsrail-Filistin çatışması ekseninde son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Fidan, Gazze'de derinleşen insani krizin önüne geçmek ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önlemek için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğine değindiği buluşmada, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de değerlendiren Fidan'ın, yarın Lübnan'a resmi ziyarette bulunacağını, çarşamba günü Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını aktardığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.