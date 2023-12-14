Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamasından satırbaşları;

"BM'de Gazze'de ateşkese 153 ülke evet dedi. İsrail'i destekleyenler bu tavrı iyi anlamalı. Gazze'de ateşkesle katliam arasında ABD duruyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistinle ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. (BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararı) Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük"

DAĞLIK KARABAĞ MESELESİ



"Ermenistan bazı ülkeleri kışkırtıyor. Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olduk. Haksız işgalin sona ermesine destek verdik"

"Ermenistan'la normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Azerbaycan Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerinin arkasındayız, destekliyoruz. Ne tür görev düşerse onu yapmaya hazırız"