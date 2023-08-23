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Politika

Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan ve Irak Cumhurbaşkanı Reşit'in görüşmesinde, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki sınırı aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, dün Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştirerek, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Fidan'ın Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de bir araya gelecek.

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