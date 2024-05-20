İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2024 Pazartesi / 13 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,205
  • EURO
    35,0698
  • ALTIN
    2528.07
  • BIST100
    10656.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan: İran'dan gelen vefat haberi bizi derinden üzdü
Politika

Bakan Fidan: İran'dan gelen vefat haberi bizi derinden üzdü

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama Bakan Fidan'dan geldi. Bakan Fidan, 'İran'dan gelen vefat haberi bizi derinden üzdü. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren elimizdeki bütün imkanları seferber ettik' dedi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Bakan Fidan: İran'dan gelen vefat haberi bizi derinden üzdü
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İran'dan gelen vefat haberi bizi derinden üzdü. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren elimizdeki bütün imkanları seferber ettik."

"Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum"

"(Pakistan'la) Afganistan'da kalıcı istikrar için iş birliği yapacağız"

"Özellikle ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.