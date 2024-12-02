İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7156
  • EURO
    36,5358
  • ALTIN
    2941.16
  • BIST100
    9658.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan: PKK/YPG'ye karşı net politika izlemeliyiz
Politika

Bakan Fidan: PKK/YPG'ye karşı net politika izlemeliyiz

Ankara'da İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'PKK/YPG'ye karşı net politika izlemeliyiz. Suriye'de olanları dış müdahaleyle açıklamak yanlış. Suriye'de 13 yıldır çözülemeyen sorunlar var. Rejim siyasi sürece samimiyle dahil olmadı' dedi.

2 Aralık 2024 Pazartesi 13:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yaşanmakta olan hiçbir gelişme Gazze'nin unutulmasına neden olmamalıdır."

"Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak yanlış olacaktır."

"Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır"

"İran ile olan ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İlişkilerimizin kurumsal yapısını kuvvetlendirmemizi sağlayacak yeni mekanizmalar ve anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Özellikle sınır illerimizi kapsayan bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürme konusunda kararlıyız."

"Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.