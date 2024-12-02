Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yaşanmakta olan hiçbir gelişme Gazze'nin unutulmasına neden olmamalıdır."

"Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak yanlış olacaktır."

"Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır"

"İran ile olan ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İlişkilerimizin kurumsal yapısını kuvvetlendirmemizi sağlayacak yeni mekanizmalar ve anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Özellikle sınır illerimizi kapsayan bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürme konusunda kararlıyız."

"Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor"