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Politika

Bakan Fidan: İsrail işgalci bir güçtür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Her şeyden önce Filistin-İsrail meselesinde İsrail işgalci bir güçtür. Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaşa değildir. Bir işgal var ve bu işgal hiçbir zaman için durmuyor. Hamas bir direniş hareketidir, bir terör hareketi değildir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır' dedi.

DHA14 Mayıs 2024 Salı 13:10 - Güncelleme:
Bakan Fidan: İsrail işgalci bir güçtür
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak iradenin şart olduğunu Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla işbirliği beklentimizin aktardık.

"Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış"

"Hamas bir direniş hareketidir, bir terör hareketi değildir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır"

"İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi, milyonlarca insanı yerlerinden etmesi soykırım fiilidir"

"Bizim İsrail'e giderek daha fazla uluslararası meşru baskıyı arttırmamız gerekiyor. Yoksa hem bölge için hem İsrail halkının geleceği için hem dünya için fundamentalist Netanyahu hükümetinin giderek büyük bir güvenlik sorunu haline geldiğini görüyoruz"

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