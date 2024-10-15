Bakan Fidan: İsrail, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit haline gelmiştir

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Türkiye'nin Ürdün'le yakın ilişki içinde olduğunu, bu ilişkinin bölgesel barış ve istikrara katkı sağladığına yürekten inandıklarını söyledi.

Ürdünlü mevkidaşıyla ikili ilişkileri ele aldıklarını, gelecek yılın ilk çeyreğinde karma ekonomik komisyonunun ilk toplantısını yapmayı da hedeflediklerini, savunma sanayisi alanında da işbirliğini geliştirmek istediklerini belirten Fidan, ileriki dönemde imzalamayı arzu ettikleri çok sayıda anlaşma olduğunu; bunları en kısa sürede tamamlamak ve ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini kaydetti.

Fidan, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapmaya devam ettiğine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şimdi de Lübnan'ı adım adım işgal etme gayreti içerisinde olduğuna, Lübnan'daki BM Geçici Barış Gücüne saldırıldığına dikkati çekti.

Bakan Fidan şunları kaydetti:

"(İsrail) İnsani yardım çalışmalarını hedef alıyor. Bu bölgenin insanlarını 1948'den beri öldüren İsrail, şimdi de yabancıları hedef alıyor. Bugün İsrail uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdit haline gelmiştir ancak İsrail bu suçu tek başına işlememekte. İsrail'in elinden tutan, ona silah veren ülkeler var. İsrail'e siyasi destek sağlayanlar var.

Bu bölgenin insanları soykırımcı Netanyahu'yu unutmayacak, bu bölgenin insanları Netanyahu'nun en yakın dostlarını da unutmayacak. İsrail'e soykırımı yapması için verilen destek hep hatıralarda, akıllarda kalacak. Son bir yılda yaşananlar, Orta Doğu ülkelerinin daha bağımsız bir dış siyaset izlemelerini mümkün kılacak, Netanyahu'nun yol arkadaşları bu bölgedeki etkilerinin giderek azaldığını inşallah görecekler."