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Politika

Bakan Fidan, İtalya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin evsahipliğinde 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Kalkınma ve Göç Konulu Roma Konferansı'na katılmak üzere İtalya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Bakan Fidan, İtalya'ya gidiyor
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Hakan Fidan'ın Kalkınma ve Göç Konulu Roma Konferansı'na katılmak üzere İtalya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Sayın Bakanımız, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin evsahipliğinde 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Kalkınma ve Göç Konulu Roma Konferansı'na katılmak üzere Italya'ya bir ziyarette bulunacaktır.

Müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile karşılaştığımız ortak sınamaların başında gelen göç ile kalkınma konusunda önemli paydaşları biraraya getirecek konferansta, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve böylece göçün kaynakta durdurulması için atılabilecek adımların ele alınması hedeflenmektedir.

Sayın Bakanımızın bu vesileyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir.

  • Dışişleri Bakanı
  • Kalkınma ve Göç Konulu Roma Konferansı
  • İtalya ziyareti

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