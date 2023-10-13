Bakan Fidan Kahire'deki Türk iş insanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Kahire'deki Türk iş insanları ile bir araya gelen Fidan, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşların girişimlerine desteğini sürdüreceğini ifade etti.