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Politika

Bakan Fidan Kahire'deki Türk iş insanları ile görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk iş insanları ile görüştü.

13 Ekim 2023 Cuma 21:12 - Güncelleme:
Bakan Fidan Kahire'deki Türk iş insanları ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Kahire'deki Türk iş insanları ile bir araya gelen Fidan, Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşların girişimlerine desteğini sürdüreceğini ifade etti.

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