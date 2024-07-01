Bakan Fidan, Kongolu mevkidaşı ile görüştü

<p>Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Gakosso'yu başkentte ağırladığı belirtildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/01/35023086.jpg'/><p>Paylaşımda, iki ülke arasında "Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" imzalandığı bildirildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/01/35023089.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/01/35023087.jpg'/>