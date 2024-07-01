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Politika

Bakan Fidan, Kongolu mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kongo Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile Ankara'da bir araya geldi.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Kongolu mevkidaşı ile görüştü
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Gakosso'yu başkentte ağırladığı belirtildi.

Paylaşımda, iki ülke arasında "Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" imzalandığı bildirildi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • Jean-Claude Gakosso

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