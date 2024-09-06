Bakan Fidan'dan Mısır mesajı: Bölge için örnek olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Priştine'de Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarında satır başları;

* Başta Sisi olmak üzere Mısırlı kardeşlerimizin bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulmak konusunda bizimle aynı hassasiyeti paylaştıklarını gördük.

* Mısır ve Türkiye, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip.

* (Mısır-Türkiye) Aramızdaki ilişkinin daha sistematik bir çerçeveye oturmasının bölge için örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.