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Politika

Bakan Fidan'dan Mısır mesajı: Bölge için örnek olacak

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Mısır ve Türkiye, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkinin daha sistematik bir çerçeveye oturmasının bölge için örnek teşkil edecek.' dedi.

6 Eylül 2024 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Mısır mesajı: Bölge için örnek olacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Priştine'de Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarında satır başları;

* Başta Sisi olmak üzere Mısırlı kardeşlerimizin bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulmak konusunda bizimle aynı hassasiyeti paylaştıklarını gördük.

* Mısır ve Türkiye, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip.

* (Mısır-Türkiye) Aramızdaki ilişkinin daha sistematik bir çerçeveye oturmasının bölge için örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.

  • Hakan Fidan
  • Donika Gërvalla-Schwarz
  • ortak basın toplantısı

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