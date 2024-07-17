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Politika

Bakan Fidan, Nijerli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Nijer'in başkenti Niamey'de Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurt Dışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya geldi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Nijerli mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Niamey'de Nijerli mevkidaşı Sangare ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katılmıştı.

Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın Nijer'i ziyaretinde ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bu kapsamda işbirliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların yanı sıra Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve İsrail-Filistin meselesi başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alınacağını bildirmişti.

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