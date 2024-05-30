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Politika

Bakan Fidan, Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 23:03 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

BAKAN FİDAN PRAG'DA TOPLANTI ÖNCESİ ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki durum ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair konular görüşüldü.

Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelerle alakalı görüşleri aktarılırken, Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi ittifakı ilgilendiren konular da ele alındı.

  • Bakan Fidan
  • NATO
  • dışişleri

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