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Politika

Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nda: Türkiye sonuna kadar Filistin'in yanında duracak!

Mısır'daki El Ariş Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin sonuna kadar Filistin halkının yanında duracağını, ahlaki ve insani vazifesini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

AA4 Ağustos 2024 Pazar 16:48 - Güncelleme:
Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nda: Türkiye sonuna kadar Filistin'in yanında duracak!
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine gittiği Mısır'da temaslarda bulunan Fidan, El Ariş Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretiyle ilgili X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fidan, El Ariş Limanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmaları Mısırlı yetkililerle birlikte incelediğini vurgulayarak, "Türkiye, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumundadır. Fakat burada bulunma amacımız, Türkiye'nin yardımlarını konuşmak değil, Gazze'de yaşanan soykırımı dünya kamuoyunun dikkatine getirmektir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE SONUNA KADAR FİLİSTİN YANINDA DURACAK"

İsrail'in sınır kapısını kapatması, yardım konvoylarını hedef alması, insani yardım çalışanlarını katletmesi, hasta ve sivil tahliyelerini engellemesi ve binlerce kamyon yardım malzemesinin çürümesine sebep olmasının insanlığa karşı bir suç olduğunun altını çizen Fidan, bunun "sınırın öbür tarafında yürüttüğü soykırımının ilk aşaması" olduğunu kaydetti.

Fidan, "İsrail yönetiminin bu zulmüne dünya sessiz kalmayı bırakmalı, yardımların Gazze'ye engelsiz ve kesintisiz ulaştırılması için daha fazla çaba göstermelidir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Fidan, ayrıca Türkiye'nin devletiyle, vatandaşıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla sonuna kadar Filistin halkının yanında duracağını, ahlaki ve insani vazifesini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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