Bakan Fidan, Somalili mevkidaşı Fiqi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında iki ülke heyetlerinin 12 Ağustos'ta başkentte bir araya geleceği duyurulmuştu.

Bakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie'yle de görüşmüştü.